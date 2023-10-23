

كشف مكتب المنظمة العالمية «ملست آسيا» عن التحضيرات المرحلية والإجرائية للمعرض العلمي الكويتي الفرنسي الـ 17 والذي سيقام خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، وسفيرة فرنسا بالكويت وبالتعاون مع التوجيه الفني العام للعلوم بوزارة التربية والجمعية الكويتية للزراعة المائية وبدعم البنك الأهلي الكويتي.



وقال رئيس المكتب م.عدنان المير ان مكتب «ملست آسيا» أطلق سلسلة دورات تخصصية في الزراعة المائية للمدارس التي ستشارك في المعرض، وقدم الدورة عدد من المختصين من الجمعية الكويتية للزراعة المائية، والذين قاموا بالتدريب على كيفية الزراعة المائية وأهميتها والطرق والأساليب والمواد المستخدمة، لافتا إلى ان المكتب واصل تنظيم سلسلة من الدورات لمدة أسبوع، بحيث تم تدريب 90 متدربا يشاركون في المعرض العلمي الكويتي الفرنسي، مبينا أن المعرض سيقام بمدرسة رقية المتوسطة بنات بالعمرية.



وذكر التوجيه العام للعلوم أن 30 مدرسة متوسطة ستشارك في المعرض العلمي الكويتي الفرنسي الـ 17 بإجمالي 60 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن «ملست آسيا» سيوفر المواد اللازمة للزراعية المائية للمدارس، ومنها المحاليل والمواد الأولية والبذور والمضخات وغيرها.



وفي السياق ذاته، أثنى رئيس الجمعية الكويتية للزراعة المائية م. فواز القريان على أهمية المعرض كمشروع علمي، مقدرا للمكتب اهتمامه بهذا النشاط المهم للطلبة والطالبات وتنمية اتجاه الطالب للبحث والمشاهدة والملاحظة والتنقيب والتجريب كمشروع علمي في غاية الأهمية يتيح الفرصة للطلاب من جميع محافظات الكويت للتنافس واختيار ما يتفق مع قدراتهم ويشبع ميولهم، من خلال عمل أبحاث ومشاريع علمية تحت عناوين مهمة تسهم في تنمية الجوانب العلمية والعملية والتربوية للطلاب.