أعلنت القوات الروسية أنها أسقطت ثلاثة صواريخ أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، وتشكل باستمرار هدفا لضربات قوات كييف.



وأكد فلاديمير سالدو، المسؤول المعين من موسكو لقيادة هذه المنطقة المحتلة في جنوب أوكرانيا على تليغرام، أن «ثلاثة صواريخ معادية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم أسقطت» في منطقة خيرسون.



وأضاف «تم إحباط استفزاز من إرهابيي نظام كييف».



وتسعى كييف منذ أسابيع عدة إلى نقل القتال إلى هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لروسيا.



وتؤدي شبه جزيرة القرم دورا استراتيجيا في العمليات العسكرية الروسية في إطار غزو أوكرانيا، سواء لناحية إمداد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أو تنفيذ ضربات صاروخية من البحر.



وتهدف القوات المسلحة الأوكرانية إلى تعطيل سلسلة التوريد الروسية وإنهاء السيطرة العسكرية الروسية على البحر الأسود.



من جهة اخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المواقع الأوكرانية حول مدينة أفدييفكا المتنازع عليها في الشرق، مازالت «محمية»، لكن الوضع «صعب» لأن القوات الروسية تشن هجمات عدة.



وأكد زيلينسكي في رسالته اليومية أن «منطقتي أفدييفكا ومارينكا صعبتان على نحو خاص. هجمات عديدة يشنها الروس. لكن مواقعنا محمية».



وتعرضت مدينة أفدييفكا الصناعية لهجمات مكثفة في الأسابيع الأخيرة شنتها القوات الروسية التي تحاول تطويقها.



وتحدث الجيش الأوكراني من جانبه عن «صد هجمات» خصوصا جوية حول أفدييفكا ومدن أخرى عدة في منطقة دونيتسك.



وتقع مدينة أفدييفكا على خط الجبهة منذ العام 2014، على بعد 13 كيلومترا من دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية. ودونيتسك عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضمه إلى روسيا قبل عام.



ومدينة أفدييفكا مبنية حول مصنع كبير لفحم الكوك، كان يعمل فيه نحو 4000 شخص، ومازالت تضم نحو 1600 نسمة، مقارنة بـ 30 ألف نسمة قبل الحرب، وفقا لبلديتها.