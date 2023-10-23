بيروت ـ جويل رياشي



بعدما بات حديث الأوساط الثقافية عالميا إثر انتخابه أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية، قصدت «الأنباء» مسقط رأس الكاتب أمين معلوف في عين القبو، القرية المتنية الهادئة القريبة من بسكنتا وشخروب الأديب مخايل نعيمة.



منزل معلوف آل إليه بعد توزيع ممتلكات العائلة من قبل الوالد رشدي على الأبناء. ومنح معلوف بدوره المنزل الى ابنائه الثلاثة، بحسب ابن عمه المهندس لطف الله الذي استقبلنا ومجموعة من اهل كلية الاداب في الجامعة اللبنانية بمبادرة من الدكتورة زينة الرياشي.



لم يعد أمين معلوف يقصد عين القبو كثيرا، «وعندما يحضر الى لبنان يقيم في بيروت . وتعود زيارته الاخيرة الى منزله في عين القبو الى اكثر من ثلاثة أعوام».



وتناول «ابن العم» هجرة معلوف الى فرنسا في 1976 بسبب الحرب الاهلية، بعدما كان يعمل في صحيفة «النهار» (قسم الخارجيات). وهناك انتقل الى الكتابة الادبية وشق طريقا جديدة في مسيرته المهنية.



نزولا من موقع المنزل، «صخرة طانيوس» التي حملت اسم كتاب من اعمال معلوف حاز بفضله جائزة غونكور العريقة. وفي دردشة مع لطف الله، اشار الى ان ابناء معلوف لم يزاولوا الكتابة، «اذ ان الموهبة الادبية لا تورث». في حين ان ابرهيم ابن ندى شقيقة الكاتب، بات عازفا موسيقيا عالميا ويقيم في باريس، وقد ورث منزل والدته في عين القبو على تلة تشرف على منزل معلوف.