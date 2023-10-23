

القاهرة - مجدي عبد الرحمن



أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، رفض تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدولة المصرية داعمة للقضية الفلسطينية منذ 1948.



وأشار السادات بحسب «اليوم السابع» أن مصر تعمل من أجل ترسيخ السلام في المنطقة وهذا لن يكون إلا عن طريق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة، عبر حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن محاولات تصفية القضية على حساب أطراف أخرى، مرفوضة.



وقال السادات: يجب أن يعلم الجميع أن حدود مصر خط أحمر، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء سقوط أطفال ونساء وشيوخ بسبب الحروب التي تشنها إسرائيل بالمخالفة لجميع القوانين الدولية والإنسانية برمتها.



وثمن رئيس حزب السادات الديمقراطي، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تهدئة الأوضاع والعمل على أرض الواقع بدخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجرى اتصالات بجميع الأطراف الدولية، كما استضافت مصر قمة القاهرة للسلام بحضور زعماء العالم.