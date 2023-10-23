

أسامة دياب



أكد سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب أن الكويت داعم رئيسي لحقوق بلاده وشعبها في نيل حريته واستقلاله.



وقال طهبوب في تصريح له: أتقدم باسم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونيابة عن أبناء الجالية في الكويت الشقيقة بالشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومة وشعب الكويت بكافة أطيافه على انطلاق الجسر الجوي للعمليات الإغاثية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر والذي يمتد على مدار الأسبوع الجاري.



وأضاف ان هذا القرار ما هو إلا امتداد لمواقف مشرفة لهذا البلد العزيز تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة والدعم الراسخ لحقوق شعبنا في نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وتابع: مرة تلو المرة تعلنها الكويت قولا وفعلا أن علاقتها بفلسطين عضوية جذورها في الأرض وفرعها في السماء، تحية إكبار وفخر واعتزاز للكويت وقيادتها وشعبها العظيم أطفالا ونساء وشبابا ورجالا.



من ناحية أخرى، قررت السفارة الفلسطينية، إلغاء فعالية إحياء الذكرى الـ 35 لإعلان الاستقلال الفلسطيني والذي كان مقرراً 11 نوفمبر المقبل.



وأوضحت السفارة أن «هذا الإلغاء يأتي بسبب استمرار العدوان البربري على الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر».