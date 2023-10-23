

أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس انطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يبدأ اليوم الاثنين.



وقال الشيخ سالم العبدالله لـ «كونا» إن هذه المبادرة تأتي نصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة واستجابة لنداءاتهم وبأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وأضاف أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيفا لما يتعرض له من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.



وأوضح أن الجسر الجوي الكويتي سينطلق اليوم الإثنين عبر تسيير طائرات تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية ومواد طبية ودوائية عاجلة إلى مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة وستستمر العمليات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري.



وأشار إلى أن الجسر الجوي سيتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.