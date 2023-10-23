عاطف رمضان



تستعرض المؤسسة العامة للرعاية السكنية خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين عبر تطبيق «سهل» الحكومي في جناح تعريفي تقيمه في مجمع الوزارات خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر من الساعة 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.



وأكدت المؤسسة في بيان صحافي حرصها على التواجد في الأماكن الحيوية لتوجيه المواطنين وإرشادهم وإطلاعهم على خدماتها الإلكترونية المتاحة عبر تطبيق سهل الحكومي والرد على استفساراتهم المرتبطة بالرعاية السكنية.



وبينت المؤسسة أنها تعمل على إتمام التحول الرقمي لكل المعاملات التي تقدمها بهدف التسهيل على المواطنين، كما أنها تعتبر أول جهة حكومية وفرت جناحا خاصا بوجود فريق مختص لاستقبال المواطنين للتعريف عن خدماتها في تطبيق سهل الحكومي.



وذكرت أنها فعلت 25 خدمة إلكترونية للمواطنين عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، داعية إلى زيارة الجناح للاستفادة والحصول على المعلومات الخاصة بمعاملات الرعاية السكنية أو حل أي مشكلة تتعلق بالتطبيق.