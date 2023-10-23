

حنان عبدالمعبود



تفعيلا للدور الرقابي على المؤسسات الغذائية، قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعدد من الحملات التفتيشية بمختلف مناطق الكويت خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن العديد من المخالفات، حيث أجرى مفتشو الهيئة بمحافظة الأحمدي جولة تفتيشية على الأسواق والمطاعم والأماكن المختصة بتداول المواد الغذائية في منطقتي العقيلة والفنطاس أسفرت عن 17 مخالفة و9 تعهدات.



كما قام المفتشون بمحافظة مبارك الكبير بجولة تفتيشية على منطقة صبحان الصناعية، أسفرت عن تحرير 9 مخالفات وتعهدين، بينما أسفرت الحملة التفتيشية في حولي عن تحرير 45 مخالفة و3 تعهدات وقراري إغلاق منشآت مخالفة مخالفات جسيمة.