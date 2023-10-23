

عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة طرحت مناقصة مشروع انشاء وإنجاز المبنى الشمالي الجديد لديوان المحاسبة بمنطقة الشويخ الإدارية أمس وذلك بعد ان حصلت على الموافقات من الجهات المعنية بتكلفة تقديرية تزيد عن 42 مليون دينار. وأضافت المصادر ان المشروع سيتم انشاؤه على مساحة 10 آلاف متر مربع بمبنى مماثل للمبنى الحالي للديوان ويتكون من 8 أدوار مع 3 سراديب، و4 أدوار إضافية على مبنى مواقف السيارات وجسر للمشاة يربط بين المبنى الجديد بالحالي. ولفتت الى ان موعد ايداعات العطاءات للمناقصة 26 نوفمبر وجلسة الاستفسارات عن المشروع 5 منه في مبنى وزارة الأشغال.



ووافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب الوزارة بتحويل مبنى مواقف السيارات للجهة المستفيدة «ديوان المحاسبة» ليتم طرحه من قبلهم.