

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية التابعة لإدارات التدقيق ومتابعة الخدمات في كل المحافظات للكشف على سريان التراخيص الصحية وتراخيص إعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والأسواق.



وقالت إن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة مبارك الكبير نفذ جولته التفتيشية الرابعة على مستوى المحافظات يوم الخميس الماضي للكشف على تراخيص المحلات والاعلانات واتخاذ كل الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.



وبين مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير طلال العقاب أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته.



وأكد العقاب قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بتنفيذ جولة ميدانية أسفرت عن تحرير 21 مخالفة تنوعت ما بين عدم اقامة إعلان تعريفي للنشاط وإضافة إعلان خاص للنشاط من دون ترخيص بالإضافة الى توجيه 16 تنبيها للالتزام باشتراطات البلدية بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية وإزالة 41 إعلانا عشوائيا مخالفا بمختلف الأحجام في منطقتي القرين والقصور.