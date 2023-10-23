بداح العنزي



تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة د.حسن كمال غدا طلب جامعة الكويت اعتماد المخطط الهيكلي المعدل لمشروع الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



الخدمات الاستشارية لمشروع وسائل عبور المشاة.



إدراج أنشطة تجارية قائمة الى المناطق الخدمية المصنفة (صناعية وحرفية).



كتاب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن إضافة نشاط معهد تدريب في المباني التاريخية المحافظ عليها.



سؤال عضو المجلس البلدي م.إسماعيل بهبهاني عن معايير التقييم لمشاريع الطرق السريعة (استحداث/ تطوير).



طلب وزارة المالية نقل تبعية جزء من الموقع الإسكاني رقم 47 الكائن بالقطعة رقم 2 بمنطقة المرقاب - أمام حديقة الشهيد - لصالح وزارة المالية الخزانة العامة للدولة - لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



طلب وزارة المالية تحويل الأراضي الكائنة بمنطقة الري الصالح وزارة المالية الخزانة العامة للدولة - لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.