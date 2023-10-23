

عبدالكريم العبدالله



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أنه يجري التنسيق حاليا بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لتعديل بيانات نقل 100 طبيب وطبيبة من «المقيمين بصورة غير قانونية» من أبناء الكويتيات من بند «المكافآت» إلى العقد الثانية بشكل رسمي وتثبيتهم على «النظم المتكاملة» التابع لـ «الديوان». وذكرت المصادر أن هذا يأتي استكمالا لقرار وزير الصحة د.أحمد العوضي الخاص بتعديل أوضاع الأطباء من فئة المقيمين بصورة غير قانونية من أبناء الكويتيات للتعاقد معهم بموجب العقد الثاني استنادا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 70 لسنة 2020. وأشارت المصادر إلى أن النقل على «العقد الثاني» شمل الأطباء الذين على رأس عملهم والتعيين الجديد، لافتة إلى أن الميزات التي سيحصل عليها الأطباء «البشري والأسنان» من فئة المقيمين بصورة غير قانونية من أبناء الكويتيات هي: مكافأة نهاية الخدمة، الترقية في المستويات الوظيفية، وغيرهما من الميزات الأخرى.