سيطرة بيعية بـ 76.5 مليون دينار مقابل شراء بـ 23.5 مليوناً

26.2 مليون دينار قيمة تعاملات «التأمينات» أغلبها بيع وتخارج



شريف حمدي



سيطرت النزعة البيعية على تعاملات كبار الملاك ببورصة الكويت خلال تعاملات الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، بالتزامن مع جنوح السوق للتراجع أغلب فترات التداول خاصة على مستوى مؤشر السوق الأول، والذي خسر نحو 7.3% خلال تلك الفترة.



وأظهرت احصائية أعدتها «الأنباء» عن تعاملات الكبار بالبورصة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات سبتمبر الماضي، ان قيمة التعاملات سجلت انخفاضا بنسبة 74%، إذ بلغ إجمالي قيمة تعاملات كبار الملاك نحو 100 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 386 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي، ويرجع السبب في ذلك لعدم تكرار عمليات بيع نفذتها مجموعة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات العام الماضي لحصصها في شركات منها «الاستثمارات» و«القابضة م ك».



كما تبين من الإحصائية التي ارتكزت على افصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك ما يلي:



٭ نفذ كبار الملاك 119 عملية متنوعة على أسهم 51 شركة في قطاعات متنوعة، وذلك مقارنة مع 178 عملية نفذوها خلال الفترة المماثلة من 2022 على أسهم 75 شركة.



٭ قلص كبار الملاك حصصهم بالسوق من خلال 54 عملية بيع تمت على اسهم 23 شركة بقيمة 76.5 مليون دينار تشكل 76.5% من الإجمالي.



٭ عزز كبار الملاك حصصهم من خلال 27 عملية شراء تمت على أسهم 17 شركة، بلغت قيمتها 23.5 ملايين دينار تشكل 23.5% من الإجمالي.



٭ شهدت فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي عمليات دخول على 16 شركة تمت من خلال 17 عملية، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أكثر من 5%، ابرزها دخول تحالف الهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف (لتعيين عضو مجلس ادارة) على بيت التمويل الكويتي «بيتك» لتصبح ملكية التحالف 12.3%، حيث تمتلك «القصر» 7.3% كثالث اكبر الملاك في «بيتك»، بينما تمتلك «الأوقاف» 5.09% وهي رابع اكبر الملاك.



٭ على مستوى عمليات التخارج، نفذ كبار الملاك خلال التسعة أشهر 19 عملية من أسهم 18 شركة، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أقل من 5%، أبرزها تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من بنك المتحد البحريني الذي استحوذ عليه بيت التمويل الكويتي، كما تخارجت «التأمينات» من «جي تي سي» التي كانت تمتلك فيها 5.05% لتصبح خارج قائمة كبار الملاك.



٭ نفذت مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 16 عملية اغلبها جنحت للبيع والتخارج، وتشكل قيمتها 26.2 مليون دينار، وأبرز هذه العمليات بيع 0.51% من ملكية المؤسسة في شركة اجليتي بقيمة 8 ملايين دينار، كما نفذت عملية بيع 0.51% من ملكيتها في «اس تي سي» بقيمة 3.7 ملايين دينار.



٭ أكبر العمليات من حيث القيمة خلال الـ9 أشهر، بلغت قيمتها 33 مليون دينار وهي عملية بيع نفذها البنك التجاري الكويتي على بنك بوبيان ببيع 1.4% من حصته، وبذلك تصبح حصة «التجاري» في «بوبيان» 7.3% وهي ثاني اكبر الملاك بعد بنك الكويت الوطني ومجموعته المالكة بـ 59.9% من الأسهم كملكية مباشرة وغير مباشرة.