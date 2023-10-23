

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وقسم اللجنة الثلاثية على مناطق سلوى والفحيحيل وجليب الشيوخ ومحافظة الفروانية، وحملة مفاجئة على سوق السمك في منطقة شرق، عن ضبط 160 مخالفا منهم 15 بائعا جائلا و24 مغسل سيارات و5 أشخاص بحوزتهم 120 زجاجة خمر محلية الصنع، و5 مخالفين في مخبز غير مرخص داخل إحدى البنايات في منطقة جليب الشويخ، ومكتبي خدم وهميين.



هذا، وذكرت وزارة الداخلية، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.