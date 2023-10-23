منصور السلطان



شنت دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء حملة مرورية على المستهترين والمخالفين لقانون المرور في المناطق السكنية، استطاعوا خلالها إلقاء القبض على 5 أشخاص وإحالتهم إلى الإدارة العامة للمرور لقيادتهم سيارات رياضية من دون رخصة والاستهتار والرعونة أمام المنازل في منطقة تيماء وتحرير 20 مخالفة مرورية قيادة سيارة من دون رخصة والاستهتار والرعونة وخروج أصوات مزعجة من عادم السيارة وعدم التقيد بشروط الأمن والسلامة كما تم حجز 4 سيارات في كراج حجز المرور. أتت هذه الحملة إثر عدة بلاغات وردت إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية عن قيام مستهترين بعمل وصلات استهتار ورعونة من خلال قيادتهم سيارات رياضية في منطقة تيماء معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.