منصور السلطان



داهم رجال أمن الأحمدي صباح أمس مصنعا للخمور المحلية بأحد المنازل في منطقة الظهر يدار من قبل 3 آسيويين بينهم امرأة، وعثر بداخله على كميات كبيرة من الخمور المحلية والبراميل المليئة بالخمور، بالإضافة الى مواد وأدوات خاصة لصناعة الخمور المحلية.



ووفق مصدر أمني أفاد لـ «الأنباء» بأن معلومات سرية وردت لرجال مديرية أمن الأحمدي تفيد بأن عصابة آسيوية قامت باستئجار منزل في منطقة الظهر واستغلته في تصنيع الخمور المحلية، وبعد التأكد من المعلومات تم إصدار إذن قانوني لمداهمته والتنسيق مع البلدية، مشيرا إلى انه تمت مصادرة ما يقارب من 150 برميلا مليئة بالخمور المحلية المخمرة، و2000 قنينة خمر جاهزة للبيع وأدوات ومعدات خاصة لصناعة الخمر، كما تم العثور على سيارة أميركية الصنع دفع رباعي معبئة بالخمور الجاهزة للبيع والتوصيل للزبائن.



وخلال التحقيق مع المتهمين الثلاثة اعترفوا بتصنيع الخمور المحلية وبيعها على الزبائن مع خدمة التوصيل بقيمة 10 دنانير للقنينة.



وجار إحالة المتهمين إلى الجهة المختصة.