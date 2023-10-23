منصور السلطان



أحالت دوريات أمن الجهراء مساء أمس شابا «سوابق» إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إثر ضبطه في منطقة تيماء بحوزته 250 حبة ترامادول وقطعتين من الحشيش وكيس به مادة الشبو المخدرة وأصفاد حديدية «كلبشات»، بالإضافة إلى أدوات تعاط. ووفق مصدر أمني، فإن السوابق ضبط بعد الاشتباه في مواقف أحد المدارس، واعترف بأنه كان ينتظر أحد المتعاطين لتسليمه حبوبا مخدرة، وأكد المصدر أن حيازة المتهم للكلبشات ستكون موضع تحقيق لاحتمالية تورطه في جرائم سلب بانتحال صفة رجال أمن. من جهة أخرى، ألقى رجال دوريات مديرية أمن الجهراء القبض على «ثلاثيني» مطلوب إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في مدينة سعد العبدالله بحوزته مواد مخدرة «كيس شبو» وأدوات تعاط.