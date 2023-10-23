عبدالله قنيص



أحال رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية أمس، إلى النيابة العامة 3 أشقياء من جنسية آسيوية على خلفية قيامهم بترويع الوافدين وفرض إتاوات عليهم، وتورطهم في طعن مواطنهم الآسيوي وإيداعه غرفة العناية المركزة الأسبوع الماضي، وهو ما أشارت إليه «الأنباء» في حينه.



كما تبين أنهم مطلوبون على ذمة قضية إحداث عاهة مستديمة في يد وافد آخر، فيما أكد مصدر أمني ان ضبط الوافدين الثلاثة تم عقب مقاومة شديدة أبدوها خلال مداهمة غرفة يقطنونها في الجليب وإشهار أحدهم ساطورا بوجه رجل مباحث، وأقر المتهمون الثلاثة بارتكاب 5 جرائم سلب بالقوة أيضا.



وبحسب مصدر أمني، فإن التحريات بشأن إصابة وافد آسيوي وإدخاله غرفة العناية المركزة بمستشفى الفروانية الأسبوع الماضي خلصت الى أن القضية متهم فيها 3 وافدين، وجرى تحديد محل إقامتهم وتوقيفهم أمس الأول بعد مقاومة شديدة.



وأضاف المصدر: بالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بأنهم شكلوا فيما بينهم عصابة لترويع الوافدين وفرض إتاوات على مواطنيهم العاملين في أوكار مشبوهة، كما اعترفوا بارتكاب 5 جرائم سلب إلى جانب نشاطهم الإجرامي في فرض الإتاوات.