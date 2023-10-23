يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد من منتخب البحرين بنتيجة 34 -26 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في إطار منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقامة في قطر، وبذلك تنتهي حظوظ التأهل رسميا ويبقى رصيد منتخبنا خاليا من النقاط وتتبقى له مباراة أخيرة في الدور التمهيدي يخوضها غدا أمام منتخب كازخستان.



وكان الأزرق قد قدم مستوى مميزا في الافتتاح أمام المنتخب الإيراني لكنه خسرها بفارق هدف وحيد بنتيجة 28 -29 ثم خسر من اليابان بنتيجة 32-30 وبأخطاء تحكيمية غريبة مؤثرة على مجريات ونتيجة اللقاء بسبب تواضع أداء الطاقم التحكيمي الألماني الذي أدار المواجهة.



وقدم الأزرق مستوى جيدا في معظم فترات المباراة أمام البحرين إلا أن الشوط الثاني شهد تراجعا لبضع دقائق ما ساهم في توسعة الفارق لصالح المنتخب البحريني وتعزيز أفضليته، وبدا جليا في تلك الفترات التي تراجع فيها منتخبنا تأثير غياب بعض أبرز الأسماء عن الأزرق، ومنهم فواز المشاري، وعبدالله الغربللي وسيف العدواني ومحمد عامر.



في السياق ذاته، يواصل الطاقم التحكيمي النسائي، والمكون من معالي العنزي ودلال النسيم، تألقه في إدارة بعض مباريات البطولة، حيث حظيت الحكمتان باستحسان المنتخبات المتواجدة وجميع الحاضرين في البطولة.



إلى ذلك، انتهت مباراة منتخبنا الوطني للناشئين مع البحرين بالفوز بنتيجة 30-23، والتي تأتي في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة المنتخبات العربية المقررة في تونس نوفمبر المقبل، وقد أقيمت المواجهة بينهما مساء أول من أمس على صالة مجمع أرينا مول تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمة السابق أحمد الشحومي.