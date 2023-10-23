ناصر العنزي



حافظ القادسية على مشاركته العربي المركز الثاني خلف الكويت المتصدر بعد عودته من جليب الشيوخ بفوز ثمين على النصر 1-0 مساء أمس على ستاد «علي صباح السالم» في ختام الجولة الخامسة من دوري «زين» الممتاز. ورفع «الأصفر» رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الثالث خلف «الأخضر» بفارق الأهداف، فيما يحتل «الأبيض» صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، وبقي «العنابي» على رصيده السابق بـ 7 نقاط في المركز الرابع.



لم يتعامل لاعبو الفريقين كما تعاملوا مع الفرص المتاحة لهم في الشوط الأول الذي خلا من الأهداف ومن أبرزها انفراد تام للكولومبي زاباتا تمكن حارس القادسية خالد الرشيدي من إنقاذ الموقف، فيما أهدر لاعب «الأصفر» المالي براهيما تانديا فرصتين ثمينتين أخطرهما كرة رأسية مرت فوق العارضة وهو قريب من المرمى وقبلها تصدى الحارس خالد العجاجي لتسديدة منه منقذا فريقه من هدف محقق، وقد خسر القادسية لاعبه مبارك الفنيني الذي تعرض لإصابة منعته من تكملة الشوط الأول ولعب محله عيد الرشيدي الذي فتح جبهة في الجهة اليمنى غير أنه لا يحسن التصرف في اللمسة الأخيرة وتخرج تسديداته بعيدة عن المرمى، فيما اختفى مصدر خطورة القادسية الليبي محمد صولة بعدما وجد رقابة ومتابعة من مدافعي الخصم، أما النصر فقد مال للأداء الدفاعي معتمدا على الهجمات المرتدة السريعة والتي لم يوفق بها، حيث كثرت أخطاء لاعبيه في التمرير والتمركز وبقي هدافه زاباتا وحيدا بين قلبي دفاع المنافس خالد ابراهيم والأرجنتيني فيتور.



وفي مطلع الشوط الثاني، خطف القادسية هدف التقدم عن طريق لاعبه الشاب عبدالله مطاوع الذي أحسن في ايداع الكرة المرمى بعد مجهود شخصي من محمد صولة (48)، وكاد صولة ان يضيف هدفا ثانيا غير أن تسديدته مرت بجانب القائم، وعبثا حاول النصر تعديل النتيجة الا انه اصطدم بدفاع القادسية، وقد أجرى كلا المدربين محمد ابراهيم وظاهر العدواني تغييرات تعزيزية على مدار الشوط الثاني.



أدار المباراة الحكم عبدالله عرب وجاءت قراراته سليمة.