يعقوب العوضي



تقام اليوم 4 مباريات في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة اتحاد الكرة الطائرة، حيث يلتقي اليرموك مع الساحل على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم في الـ 5.00 مساء، بينما يتواجه العربي مع الكويت على الصالة نفسها في الـ 7.00، بينما يلتقي القادسية مع الشباب في الـ 6.00 مساء على صالة نادي الساحل، فيما يلتقي التضامن مع برقان في التوقيت نفسه على صالة الشباب.



ويتصدر القادسية الترتيب العام برصيد 15 نقطة، فيما يأتي برقان في الوصافة بالرصيد نفسه، ويحل الكويت ثالثا بـ 12 نقطة يليه العربي بالرصيد نفسه، بينما يحمل كاظمة 9 نقاط وضعته في المركز الخامس ثم الشباب سادسا بـ 6 نقاط فالساحل سابعا بنقطتين والشباب ثامنا بنقطة واحدة واليرموك دون أي نقاط في المركز الأخير.



ويسلط الضوء على لقاء «الأخضر» مع «الأبيض» لما يملكه الطرفان من مقومات الفوز وإمكانية المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، كما لا تقل مباراة «الأصفر» مع الشباب أهمية إذ يطمح «الملكي» للحفاظ على صدارته، بينما يسعى الشباب لتسلق سلم الترتيب العام.