هادي العنزي



ظفر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت بكأس «السوبر» بعد تغلبه على نظيره القادسية بنتيجة 113-82، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم.



جاء الربع الأول لمواجهة الكبيرين متكافئا بدرجة كبيرة، وتمكن الأبيض من حسمه لمصلحته بفارق 10 نقاط (30-20)، وقد تميز بطل الدوري الموسم الماضي بسرعة الانتقال من الدفاع للهجوم، وكذلك بالرميات الثلاثية بواسطة الهاييتي كادي لالان، وتركي الشمري، والأميركي ماركوس هانت، والمحترف الجديد إيكر، وعلى الجانب الآخر اجتهد المحترف الأميركي روبرت لوري بقيادة القادسية، إلى جانب عبدالله توفيق، ومحمد أشكناني، ومحسن الموسوي، والمصري يحيى الشناوي لمجاراة خصمهم. زاد لاعبو الكويت الفارق في الربع الثاني، ليصل إلى 15 نقطة، ليضطر مدرب القادسية الأميركي أنتوني ستيبنغ من أخذ وقت مستقطع، ليعيد من خلاله ترتيب أوراق الفريق، وبالفعل نشط الأصفر ليقلص الفارق إلى 5 نقاط (40-45) قبل نهاية الربع الثاني بـ3 دقائق، لكن استعاد مدرب «العميد» الألماني بيتر شومرز الأفضلية لفريقه مجددا ليوسع الفارق إلى 14نقطة بنهاية النصف الأول من القمة (60-46).



في الربع الثالث ضيق القادسية الخناق على الكويت في بداية قوية ضاغطة، ليصل الفارق إلى 5 نقاط (55-60)، لتعود «ثلاثيات» أليكس الغيص ومحمد عدنان بالكويت موسعة الفارق مجددا إلى 18 نقطة، لينتهي الربع الثالث 86-68 للكويت. لم يأت الربع الأخير للمواجهة بجديد للقادسية، بعدما استنفد لوري، واشكناني، والموسوي طاقتهم طوال المباراة، فيما واصل الكويت سيطرته بحيوية كبيرة في ظل سياسة التدوير التي يتبعها شومرز، وجودة اللاعبين الاحتياط، ليخرج الأبيض فائزا بجدارة.