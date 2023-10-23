مبارك الخالدي - هادي العنزي

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية د.محمد المشعان أن فريقه كان يرزح تحت الضغط، بسبب تواجده في مركز متأخر نسبيا، الأمر الذي جعله مطالبا بالفوز على الجهراء في المباراة التي فاز فيها السماوي 2-1 مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الـ 5 لدوري زين للدرجة الممتازة.

وشدد على أن السالمية يجب أن يكون منافسا على ألقاب الموسم الحالي، وهذا ما يجعله مطالبا بالفوز في جميع مبارياته، مضيفا انه من الناحية التكتيكية كان الأكثر استحواذا، وقد تمكنا من خلق العديد من الفرص، لكن لم نترجمها إلى أهداف تؤكد أفضليتا.

وأشار المشعان الى أن الفوز على الجهراء يشكل دفعة معنوية كبيرة، ويمنحنا ثقة عالية على أن الفريق قادر على العودة للمباراة في أي لحظة، وقال: «تسجيل الهدفين بواسطة المدافع البرازيلي أليكس ليما لا يعني بالضرورة وجود قصور من قبل لاعبي خط المقدمة».

من جانبه، قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء البرازيلي جانسينيز داسيلفا معلقا على خسارته أمام السالمية 1-2، إن الجهراء عانى من سوء الحظ، وقد قدمنا مباراة جيدة للغاية خاصة في الشوط الثاني، حيث نجحنا في تسجيل هدف التقدم، وكان بالإمكان تسجيل هدف آخر لولا سوء الحظ، وهذا ما كلفنا الخسارة بعد تلقي هدفين في الدقائق الأخيرة، اذ لم نحافظ على سلامة مرمانا.

وذكر داسيلفا: إننا نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وسنواصل العمل لمزيد من التحسن في القادم من المباريات.

من جهته، قال مدير الفريق عبدالعزيز الظفيري: إن لاعبينا قدموا أداء رجوليا نشكرهم عليه ونقول لهم «هاردلك» وهذه أحوال كرة القدم، فقد تلقينا أهدافا في الوقت المتأخر، حيث جانبنا التوفيق ولدينا الثقة في تجاوز المرحلة الحالية.







