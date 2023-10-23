تابع أتلتيكو مدريد انتفاضته محققا فوزه الخامس تواليا على حساب سلتا فيغو بثلاثية حملت توقيع الفرنسي انطوان غريزمان، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول ضمن المرحلة العاشرة للدوري الاسباني لكرة القدم.



وقاد غريزمان «الأتلتي» الى المركز الثاني مؤقتا بتسجيله ثلاثية «هاتريك» اسهمت في فوز فريقه على حساب مضيفه سلتا فيغو 3-0. وسجل الدولي الفرنسي اهدافه في الدقائق 29 (ركلة جزاء)، 64 و70.



ورفع «الروخيبلانكوس» رصيده الى 22 نقطة بفارق 3 عن ريال مدريد، علما أن اتلتيكو يملك مباراة اقل.



وحقق أتلتيكو فوزه الخامس تواليا في الدوري ليواصل انتفاضته منذ خسارته القاسية على يد فالنسيا 0-3 في المرحلة الخامسة. ويستعد فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني لمواجهة سلتيك الاسكتلندي في دوري الابطال الأربعاء.



وسجل غريزمان هدفه الـ 181 في الدوري الاسباني ليتقدم الى المركز الخامس في قائمة افضل هدافي «لا ليغا» في القرن الـ 21، والـ 16 في تاريخ الدوري منذ تأسيسه، متفوقا على الاوروغوياني لويس سواريس (179).



وقال سيميوني بعد المباراة:«النتيجة لا تعكس ما حدث في البداية من قبل سلتا الذي سيطر على أول المباراة، تسرعنا كثيرا في التمريرات الأولى وافتقرنا إلى اللعب التعاوني، وسعوا وراء المرتدات لإلحاق الضرر بنا»، مضيفا غيرت ركلة الجزاء المباراة، قرأنا الوضع جيدا وغيرنا طريقة اللعب لنشعر براحة أكبر في الهجوم. واستعاد ريال سوسييداد نغمة الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه ريال مايوركا 1-0، ليتقدم الى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.



في المقابل، تابع ريال مايوركا عروضه الباهتة وتلقى خسارته الرابعة مقابل خمسة تعادلات وانتصار يتيم، فبقي في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.



وتعادل ريال بيتيس ومضيفه خيتافي 1-1، وخسر لاس بالماس على ملعبه من رايو فابيكانو ٠ - ١.