انطلقت أمس منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة «هانغتشو 2022» التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وتستمر حتى 28 الجاري بمشاركة 3780 رياضيا ورياضية يمثلون 44 دولة آسيوية، إذ تشارك الكويت بوفد يضم 41 لاعبا ولاعبة في 4 ألعاب، هي: ألعاب القوى، كرة السلة، المبارزة، وكرة الطاولة، ويرأس البعثة رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية منصور السرهيد، وعضو مجلس الإدارة سعود المطيري وطلال المطيري إداريين.



وشهد الحفل الذي أقيم في الملعب الأولمبي إيقاد الشعلة في البرج الرئيسي، إذ قام أحد الرياضيين بإشعالها بمساعدة ذراع آلية.



وبهذه المناسبة، أكد السرهيد الجاهزية العالية لجميع منتخباتنا الوطنية لأفضل مشاركة ممكنة في الدورة الآسيوية، وذلك بعد فترة إعداد جيدة ومرضية، وقال: «نأمل تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة في أضخم تجمع رياضي للاعبي القارة الآسيوية، وثقتنا كبيرة بأبطال الكويت في جميع الألعاب، الذين يسجلون حضورا مشرفا في مختلف البطولات الدولية، كما نعتز كثيرا بالدعم الكبير من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، ونائبه بشار عبدالله».



وأمس الأول، جرت مراسم رفع العلم الكويتي داخل قرية الرياضيين بمدينة هانغتشو الصينية، كما تم عزف السلام الوطني بحضور نائب رئيس اللجنة الدائمة لبلدية هانغتشو عمدة القرية الرياضية لو تشون تشيانغ.



ورفعت المنتخبات الكويتية من وتيرة تحضيراتها قبل انطلاق الدورة رسميا، في المقار المخصصة لها، استعدادا لخوض غمار منافساتها التي ستنطلق اليوم الاثنين، وقد خضع لاعبونا للتصنيف الطبي الذي يحدد أهلية مشاركتهم في كل فئة، وهو إجراء رئيسي يسبق أي منافسة لذوي الإعاقة يتم من خلاله الاعتماد على عدد من المعايير لتحديد التصنيف المناسب لكل لاعب ووضعه في الفئة المناسبة له ويستمر معه لفترة معينة يستطيع خلالها خوض المنافسات التي تندرج ضمن تصنيفه.