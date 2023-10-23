قاد ستيفان الشعراوي فريق روما إلى فوز صعب وقاتل في الأنفاس الأخيرة على ضيفه مونزا المنقوص عدديا 1-0 أمس، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



سجل الشعراوي هدف المباراة الوحيد (90) من المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، ليرتقي فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى المركز السادس مع 14 نقطة.



وجاء هدف الشعراوي الأول له هذا الموسم في نهاية مباراة صعبة ضد مونزا الذي اضطر لخوض الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه دانيلو دامبروسيو قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ببطاقة صفراء ثانية، كما طرد مورينيو في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.