



النعاس أثناء النهار

سيكون الكثير منا على دراية بمشاعر الخمول في فترة ما بعد الظهر، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA)، تكون المشكلة أكثر حدة. لحسن الحظ، حدد الباحثون الآن عقارا يوفر فرصة جيدة للمساعدة. وفي حين أن قناع ضغط مجرى الهواء الإيجابي (PAP) هو مشكلة قياسية لأولئك الذين يعانون من OSA، ويمكن أن يساعد في دعم الرئتين بهواء مضغوط في الليل، إلا أنه لا يقضي دائما على EDS. نتيجة لذلك، يعمل الخبراء على تحديد الأدوية التي يمكن أن تساعد. يقول الطبيب المقيم في الطب الباطني تايلر بيتر، من جامعة ماكماستر في كندا: «أهم شيء يجب على الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي هو استخدام جهاز PAP الخاص بهم، ولكن إذا كانوا لا يزالون نائمين، فهناك خيارات في شكل أدوية يمكن أن تُقلل من إجهادهم».

المصدر: «ساينس ألرت»