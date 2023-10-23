

ضمن جهوده لترسيخ مبادئ الاستدامة في بيئة العمل، وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي والصحة النفسية، أطلق بنك الخليج في حملته السنوية لتعزيز صحة وسلامة المرأة خلال شهر أكتوبرعدة فعاليات، منها توفير الفحوصات المجانية للموظفات وتنظيم ورشة عمل عن تمكين المرأة.



وقام البنك بالتعاون مع شركة غلوب ميد كويت لإدارة مطالبات التأمين الصحي بتوفير فحص أولي لجميع الموظفات بهدف التشجيع على أهمية الكشف المبكر، على مدى 3 أيام، وإجراء فحص الثدي بالأشعة (الماموغرام) بعد الفحص الأولي، في حال التوصية بذلك.



هذا، ونظم بنك الخليج دورة للدفاع عن النفس بالتعاون مع النادي الرياضي UFC في مول العاصمة، تضمنت جلسة نقاشية للتوعية بسرطان الثدي والتشجيع على أهمية الفحص المبكر وذلك بالتعاون مع مركز DISC الكويت.



وحرصت مجموعة الموارد البشرية لبنك الخليج على نشر التوعية بيوم الصحة النفسية من خلال جلسة نقاشية مع د.محمد السويدان المدير الطبي واستشاري طب نفسي من Mindwell Center Kuwait أثرت الحضور بضرورة الصحة النفسية وأهميتها للموظف في عصر تكثر الضغوط الحياتية وكيفية التغلب عليها لتنعكس بإيجابية على الصعيد المهني.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج: نحرص بشكل سنوي على المشاركة الفاعلة بمجموعة من المبادرات والفعاليات التوعوية لزيادة الوعي الصحي، وتشجيع النساء على الفحص الدوري لتسهيل الاكتشاف المبكر للمرض، مما يخفض نسب الوفيات بشكل كبير.