أكد رئيس لجنة المشتريات والتسويق في «تعاونية مشرف» معاذ اليحيا عودة المهرجانات المكثفة التي تعودت الجمعية على إطلاقها والبداية من مهرجانات أكتوبر، والتي تشمل السوق المركزي ومركز لوازم العائلة وصيدليتي مشرف ومبارك العبدالله والعطور والتجميل.



وقال اليحيا إن ما يتميز به مهرجان السوق المركزي بمشرف ومبارك العبدالله هذا العام قوة العروض والتخفيضات على السلع حيث وصلت الى 60% وشملت مجموعة متنوعة من المنتجات العالمية والمحلية بلغت أكثر من 1500 صنف وتميزت بجودة عالية للسلع المعروضة وكذلك الماركات التجارية المشهورة من شركات محلية وعالمية، وجرى انتقاء المنتجات بعناية لتناسب أذواق واحتياجات الأسر من المواد الاستهلاكية والغذائية، كما تم تحديد فترة المهرجان الذي بدأ من 12 الجاري حتى نهاية الشهر ليتمكن المتسوقون من شراء احتياجاتهم في الوقت الذي يناسبهم.



وأضاف: تم انطلاق مهرجان لوازم العائلة الذي بدأ 16 أكتوبر الجاري وحتى نهايته بنسبة تخفيضات تصل إلى 60%، وتم تخصيص منطقة العروض بسوق ضاحية مبارك العبدالله قطعة 6 لتسهل على رواد المهرجان الاختيار والتسوق للمنتجات المختلفة من أجهزة كهربائية وأدوات ومستلزمات المنزل، كما تم إطلاق مهرجان الصحة والجمال ابتداء من 17 اكتوبر حتى نهاية الشهر في صيدليتي مشرف وضاحية مبارك العبدالله بالإضافة إلي مهرجان العطور والتجميل.