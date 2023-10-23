في إطار جهودها المستمرة لدعم الأعمال الإنسانية، وتقديم المساعدة للمحتاجين في مناطق الأزمات، قامت «طلبات»، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، باتخاذ مجموعة من المبادرات الانسانية لنصرة أهالي غزة ومساعدتهم على تخطي ما يعانونه من نقص في المستلزمات الأساسية للعيش الكريم.



فمنذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، عملت العديد من المنظمات والجهات المحلية والعالمية على تقديم الدعم والإغاثة للمواطنين الفلسطينيين، وتأتي من بين هذه الجهود مبادرة مشتركة بين طلبات ومنصة «Give» وجمعية «الهلال الأحمر» الكويتية، حيث تم إطلاق حملة لجمع التبرعات عبر منصة طلبات الرقمية.



كما قامت «طلبات» بالتبرع بمبلغ 540.000 دولار أميركي، لدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي يعمل على توفير المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ وسيتم استخدام مبلغ التبرع لتوفير المساعدة الضرورية للأسر المتضررة في قطاع غزة.



جدير بالذكر أن منصة «طلبات»، التي تعتبر واحدة من أكبر منصات التكنولوجيا وتوصيل الطلبات على مستوى المنطقة، لها دور مهم في دعم الأنشطة الإنسانية والاجتماعية.



وكانت من أولى الشركات التي اتخذت قرارات فورية لبذل كافة الجهود الممكنة نحو دعم الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، لتخفيف معاناة السكان المتأثرين بالأزمة الإنسانية الحالية.