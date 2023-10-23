

شارك بنك الكويت الدولي KIB مؤخرا في المنتدى الحضري الوطني الثاني للموئل في الكويت، والذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، واستضافته جمعية الخريجين الكويتية تحت شعار «مدن الكويت.. إنجازات وتحديات 2035».



وتأتي مشاركة البنك في هذا المنتدى انطلاقا من التزامه بدوره الرئيسي في التنمية المستدامة ومكانة الكويت في الاقتصاد العالمي.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي نواف ناجيا: إن KIB يحرص دائما على المشاركة في كل الفعاليات الحيوية والمؤثرة التي يتم تنظيمها في الكويت، لاسيما تلك التي تساعدنا في تسليط الضوء على محاور برنامجنا الشامل للمسؤولية الاجتماعية وأهدافنا الرامية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG كركيزة أساسية لإستراتيجيتنا الشاملة، وفي هذا الصعيد، كانت مشاركتنا في هذا المنتدى فرصة كبيرة لمعرفة المزيد عن التحديات الحضرية الناشئة التي تواجه الكويت ورؤيتها الطموحة 2035.



وأضاف ناجيا: في ظل ما نشهده من نمو سكاني كبير في المناطق الحضرية، إضافة إلى الاحتياجات الديموغرافية المتغيرة باستمرار، كان المنتدى بمنزلة منصة فعالة ومهمة، إذ خلقت فرصة لقاء بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تعزيز أفضل المعايير الخاصة بالتنمية الحضرية والتي من شأنها الوصول إلى تأسيس مدن قائمة على الازدهار والمرونة، كما كان لنا دور كبير في النقاشات التي دارت في المنتدى، ونتطلع إلى المشاركة بالفعاليات المماثلة في المستقبل.



الجدير بالذكر أن المنتدى الحضري الوطني الثاني للموئل يهدف إلى خلق حالة فهم مشترك للتحديات والفرص الحضرية من خلال استضافة سلسلة من حلقات النقاش والمؤتمرات التي تركز على قضية بناء مدن تمتاز بالقوة والاستدامة. ومن بين مجموعة النقاط الرئيسية التي ناقشها المنتدى، تم تقديم استعراض شامل للسياسات الحضرية الوطنية ومدى فعاليتها في دفع عجلة التنمية المستدامة، كما تضمن مناقشات خاصة بإستراتيجيات تعزيز المرونة الحضرية فيما يتعلق بتغير المناخ وضمان شمولية التنمية الحضرية، وإضافة إلى ذلك ركز المنتدى على ضرورة التعاون بين القطاعين، الحكومي والخاص، والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان تحقيق هذا الهدف.