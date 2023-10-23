

اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، رعايتها ومشاركتها في معرض «وظيفتي» الثاني، وتأتي رعاية ومشاركة stc تأكيدا على حرصها المتواصل لدعم الكوادر الوطنية الشابة وسعيا نحو استقطاب أفضل الكفاءات للعمل بقطاع الاتصالات.



وتتوافق مشاركة stc في المعرض مع مبادرتها التعليمية «upgrade»، وتعكس دور الشركة النشط والمتواصل في دعم المبادرات التعليمية المحلية التي تهدف إلى دعم الطاقات الشبابية الوطنية لبدء مسارات وظيفية وصقل مهاراتهم في سوق العمل. وشهد حفل الافتتاح حضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، والرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في stc م.أحمد الحماد، ومدير عام اتصالات الشركات دانة الجاسم، بالاضافة الى فريق الموارد البشرية وفريق العلاقات العامة من stc والعديد من القياديين وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.



ويعتبر معرض «وظيفتي» أكبر تجمع وظيفي بالبلاد، حيث شهد في نسخته الثانية مشاركة أكثر من 120 جهة خاصة وحكومية وشاركت stc في ورشة عمل بعنوان «وظائف المستقبل».



وأدار الورشة م.نواف المشري مدير استقطاب المواهب في stc وقدم رؤى أساسية حول سوق العمل الحالي في الكويت والنظرة المستقبلية للفرص التي تنتظر الأفراد وشهدت الجلسة حضور كبير من الطلاب المتحمسين لبدء رحلتهم المهنية المستقبلية.



وشاركت stc أيضا في حلقة نقاشية بعنوان «الكفاءات الحاسمة للنجاح في مكان العمل»، والتي شهدت مشاركة كل من المشري، وهيا بورسلي شريك أعمال استراتيجي أول للموارد البشرية في stc، ومحمد السعيد شريك أعمال الموارد البشرية في stc.



وتعليقا على المبادرة، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في stc م.أحمد الحماد: نؤمن ايمانا راسخا بأهمية تمكين جيل المستقبل، من خلال البرامج البناءة والدورات التي توفر منحنى التعلم الأساسي وتعكس مشاركتنا الالتزام الذي نتمسك به تجاه مجتمعنا لتوفير فرص متنوعة للكوادر الشباب الطموحين الذين يرغبون في بدء رحلتهم المهنية مع stc.