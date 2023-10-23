

شارك البنك الأهلي الكويتي في معرض وظيفتي في إطار جهوده المتواصلة لجذب أفضل المواهب والشباب للعمل في أقسامه وإداراته وأقيم معرض التوظيف الأكبر من نوعه في الكويت في قاعة الأرينا، حيث اجتمعت شركات من مختلف القطاعات في البلاد لمقابلة الباحثين عن عمل وتقديم الفرص المتاحة لديها على جميع المستويات.



ويسعى البنك إلى جذب قادة المستقبل للعمل لديه، بحيث شكل معرض وظيفتي منصة مثالية له للتعريف بالفرص الوظيفية المتاحة لديه والطرق المعتمدة لتطوير قدرات فريق عمله.



وتعليقا على المشاركة في المعرض، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش: كمؤسسة مالية رائدة ندرك الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل الكويت، وقد حصلنا خلال المعرض على فرصة للقاء أفضل المواهب المحلية، وجذب عدد كبير من المهتمين بالعمل في القطاع المصرفي إلى صفوف البنك.



وأوضحت الأربش ان المشاركة في المعرض لا تعود بالإيجاب على البنك فحسب، بل على المجتمع والاقتصاد الكويتي ككل، مشيرة إلى أنه من خلال جذب ورعاية أفضل المواهب المحلية، يساهم البنك في تطوير قدرات القوى العاملة الكويتية ورفع مستوى إنتاجيتها إلى أعلى المستويات، مشددة على أن التزام البنك بتطوير قدرات الشباب وخبراتهم، يضمن حصولهم على المهارات المطلوبة للتفوق في أداء أدوارهم والمساهمة في نجاح البنك وتعزيز عملياته.