

عقدت كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالكويت بالتعاون مع منظمة «المناخ»، وهي أول منظمة غير حكومية بالكويت والمعنية بتغير المناخ، حلقة نقاشية لتعزيز الاستدامة في مجال إدارة الأعمال، وذلك التزاما بمبادئ التعليم الإداري المسؤول.



وأكد المناقشون الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ وتبني إستراتيجيات تحسين كفاءة الطاقة، وتأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في الأعمال التجارية، كما تم التأكيد على مزايا الاستدامة في الأعمال التجارية، بما في ذلك الحفاظ على الموارد لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز العلامة التجارية ومرونة الأعمال، وخفض تكاليف الديون والأسهم.



وأدارت الحلقة النقاشية ممثلة منظمة «المناخ» مريم السعد وشارك فيها مؤسس «سانتي» أول متجر في الكويت خالي من النفايات يختص ببيع المنتجات المستدامة حسين جاسم، ومؤسسة شركة Leap Loves Green، أول شركة كويتية تقدم منتجات نسائية مستدامة، خريجة الجامعة هند الخترش، ومدير عام التخطيط الإستراتيجي والمتابعة في البنك التجاري الكويتي ابتسام الحداد.



وتحدث كل مشارك بالتفصيل عن منهجهم في دمج الاستدامة في مؤسساتهم، وإلهام الطلبة لتبني المسؤولية الفردية والجماعية وتنفيذ الممارسات المستدامة، والمناقشة على التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه الطلبة في تشكيل المستقبل الذي يجعل حماية البيئة أولوية.