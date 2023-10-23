

وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اتفاقية مع جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لتجديد برنامج الكويت في الجامعة لمدة خمس سنوات لتوفير فرص تدريبية وبحثية تستهدف تعزيز قدرات الباحثين الكويتيين وتعزيز روابطهم وعلاقاتهم مع المجتمع البحثي الدولي.



ويركز البرنامج على دعم جهود إعداد أبحاث مرتبطة بالسياسات العامة في الكويت ومشاركة نتائج هذه الأبحاث مع المختصين وصناع القرار بهدف رسم سياسات عامة في البلاد قائمة على الأدلة العلمية.



وجرت مراسم توقيع الاتفاقية يوم الخميس الماضي في حرم الجامعة في العاصمة البريطانية لندن، حيث وقعها عن المؤسسة المدير العام للمؤسسة د.أمينة فرحان فيما وقعها عن الجامعة رئيسها البروفيسور إريك نيوماير.



وأعربت فرحان في تصريح على هامش حفل التوقيع عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية وتجديد العلاقة بين المؤسسة وجامعة لندن الممتدة لأكثر من 16 سنة، مبينة ان الاتفاقية ضمن إطار جهود المؤسسة في تعزيز الثقافة العلمية وترسيخها لدى جميع فئات المجتمع ودعم البحوث العلمية وتطوير القدرات البحثية للأفراد والمؤسسات والعامة، حيث يعتبر برنامج الكويت إحدى ثمار التعاون المستمر بين المؤسسة وجامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.



وأكدت حرص المؤسسة على الاستمرار في مسيرة تعاونها مع مراكز الأبحاث المهمة في العالم، ودعم الأبحاث والباحثين المحليين للوصول إلى نتائج قيمة بإمكانها إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، كجزء من استراتيجيتها وجهودها لتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الكويت.