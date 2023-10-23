

عبدالعزيز المطيري



أكد النائب فهد المسعود أن النواب سيعقدون اجتماعا تنسيقيا مع الحكومة لمناقشة الأولويات، مؤكدا أنه من خلال هذا الاجتماع ستتم مناقشة المشاريع والقوانين التنموية والمعيشة والإصلاحات السياسية التي ستطرح في دور الانعقاد المقبل ويليه اجتماع تنسيقي بين نواب مجلس الأمة حتى يتم الاتفاق على وضع خارطة طريق تشريعية. وقال المسعود خلال لقاء جمعه بأبناء الدائرة الثانية بديوان مناحي العنزي في منطقة الصليبخات مساء امس الاول ان هناك أولويات تم تحديدها من قبل النواب خاصة أنهم متحمسون لإقرار الأولويات، ونأمل أن يكون هناك إطار زمني لتكون هناك إنجازات كل 3 أشهر، 4 إلى 5 مشاريع على الأقل، كما ان هناك أولويات وضعتها الحكومة ونأمل أن يكون هناك توافق بين السلطتين حتى نستطيع أن نحقق الإنجاز المطلوب لأن هناك بعض القضايا التي تؤرق المواطن لا تحتاج إلى تشريع بل تحتاج إلى تنفيذ كقضية إصلاح الشوارع.



وبالنسبة للاستجوابات، قال المسعود: نحن ننظر لمحاور الاستجواب ومدى موضوعيته وهل هي مستحقة أم لا، وأنا رأيت بعض المحاور المقدمة مستحقة وهي ليست قضية إقصاء لأي طرف بل يجب أن يكون هناك تصحيح وتصويب ويجب أن يتم وهذا دورنا الرقابي.



وأضاف: لا شك أن مجلس الأمة كان في قلب الحدث متابعا للأحداث المؤلمة التي حصلت لإخواننا في قطاع غزة، حيث قام النواب قبل أسبوعين تقريبا بإصدار بيان يدين ويستنكر هذا الاعتداء الإجرامي من قبل الكيان الصهيوني على إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى أن هناك طلبا نيابيا موقعا من قبل 47 عضوا في مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاعتداء الصهيوني الغاشم ومن يوليه ومن يدعم هذا الكيان المجرم.



واختتم المسعود: كما تعلمون أن الإدانة والاستنكار والشجب واجب شرعي تجاه إخواننا المسلمين، بالإضافة الى أننا نحاول الضغط على البرلمانات العربية والدولية حتى يتم التحرك من قبل البرلمان الدولي وتكون هناك إدانة واضحة وتوجيه تهمة جرائم حرب ضد الكيان الصهيوني ولا شك أن قضية فلسطين في قلب كل مواطن كويتي وأحيي الموقف الكويتي الثابت سواء من القيادة السياسية أو الموقف الشعبي على دعمهم لهذه القضية ولن نترك إخوتنا في غزة بل سندعمهم بكل ما أوتينا من قوة وإمكانات، ونسأل الله أن يلطف بإخواننا في غزة وأن يربط على قلوبهم وينصرهم على عدوهم.