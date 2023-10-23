twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح العبيد الاثنين 2023/10/23 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2827 A+ A- استمع المعرس صالح عادل العبيدأحمد السعدون ود.حمد المطر يهنئان المعرس صالح العبيد ووالده عادل العبيد وحمد العبيدالشيخ أحمد الفهد وأحمد السعدون وفهد بن جامعمحمد المطير وعدد من المهنئين مع المعرس صالح عادل العبيد(زين علام)فهد الشعلة يبارك للمعرس صالح العبيد ووالده عادل العبيد وحمد العبيدالشيخ أحمد الفهد ود.ناظم المسباح يباركانمهلهل المضف يهنئ حمد العبيد والمعرس صالح العبيدحمد العليان مباركاشعيب المويزري يباركد.مبارك الطشه يهنئ حمد العبيد والمعرس صالح العبيدفالح الرقبة ود.عبدالله الشريكة يباركاند. عبدالعزيز الصقعبي وعبدالمحسن العبيد يباركاند.عادل الدمخي مهنئامحمد العيبان والشيخ فراس الصباح يهنئأنمحمد الجبري وعلام الكندري يهنئانرياض الملا ود.محمد المهان يباركاند.وليد الطبطبائي وخالد شجاع يباركانعادل العبيد وولده المعرس صالح العبيدعبدالله المعيوف مع بعض المهنئين في لقطة تذكارية مع المعرس صالح العبيد ووالده عادل العبيد وشقيقه حمد العبيدعبدالله الأنصاري وعبدالله القويعي يباركانجمع من المهنئين بالمناسبة السعيدةيعقوب العبدالهادي مهنئامباركة للمعرس صالح العبيد من الأصدقاءالمعرس صالح عادل العبيد متوسطا عددا من الأهل والأصدقاء في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدة احتفل عادل جاسم العبيد بزواج ابنه صالح بحضور جـمع من الشخصيات والأهـــــــــل والأصـــدقاء الذيـــن قدموا المباركة والتهاني بالمـــــناسبة السعيدة.ألف مبروك.