في إطار جهودها لنشر الثقافة المالية في المجتمع الاستثماري وإطلاع المشاركين في السوق الكويتي على أحدث التوجهات في أسواق المال العالمية، نظمت بورصة الكويت عددا من الجلسات التوعوية خلال شهر أكتوبر، حيث استضافت جلسة توعوية بالشراكة مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين وأفرعها في الكويت والبحرين بعنوان التمويل المستدام، وذلك يوم الأربعاء الماضي.



ويأتي انعقاد الجلسات التوعوية بالتزامن مع فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في نسخته السابعة، وهي مبادرة أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ويدعمها الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، وتشارك فيها البورصات العالمية وهيئات أسواق المال وشركات إدارة الأصول المالية، في مسعى مشترك لدعم قضايا توعية وحماية المستثمرين.



وبهذه المناسبة، قال رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت، ناصر السنعوسي: تستمر بورصة الكويت بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية في مساعيها إلى تطوير السوق، ورفع مستوى المعرفة والمهارة للمشاركين فيه، وابقائهم على دراية بأحدث الأدوات والحلول المستخدمة في المجتمع الاستثماري العالمي، ذلك وتعتز البورصة بشراكتها الاستراتيجية مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، وتستمر بالتعاون معهم للسنة السادسة على التوالي، في مساعيها لرفع مستوى الوعي للثقافة المالية في سوق المال الكويتي من خلال تنظيم ورش توعوية بمواضيع متنوعة، بالإضافة إلى إثراء موقع أكاديمية البورصة بالمحتوى الذي يسهم في تمكين المستثمرين.



وأدارت الجلسة زيبا عسكر، رئيس مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، حيث قدمت للمشاركين نظرة عامة حول التمويل المستدام، وحجم السوق، وأمثلة على إصدارات فاعلة في أسواق المال بالمنطقة.



كما استعرضت الجلسة المبادئ التوجيهية الخاصة بالسندات والصكوك المستدامة التي تعد نوعا من أنواع الدخل الثابت، وركزت على أنواع السندات، التي تتضمن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية، ذلك، وتطرقت إلى الأهمية المتزايدة للسندات المستدامة في عدد واسع من القطاعات، ومنها الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الأساسية، والأمن الغذائي. كما ناقشت الجلسة تفاصيل التمويل المستدام، بما في ذلك تطبيقاته العملية في المعاملات الاستثمارية.