شارك المدير التنفيذي للتحول الرقمي في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، م.طارق العجيل، في الجلسة النقاشية الأولى الخاصة بدور وأهمية التحول الرقمي، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «كسر الحواجز» الذي نظمه المعهد الوطني للقادة بالشراكة الاستراتيجية مع «بيتك»، حيث شهد المؤتمر حضور شخصيات من قطاعات مختلفة ومؤسسات مالية بارزة وخبراء في الصناعة.



وخلال حواره في الجلسة النقاشية، قال العجيل إن تطبيق «بيتك» على الموبايل KFHonline حقق نجاحا كبيرا وجاء في التصنيف الأول على Apple Store، وذلك بفضل كفاءته وسهولة استخدامه وما يقدمه من حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة للمستخدمين، مبينا أن عملاء «بيتك» نفذوا حتى نهاية الربع الثالث من 2023 نحو 152 مليون عملية مصرفية رقمية عبر KFHonline على الموبايل والموقع الإلكتروني، بنسبة نمو بلغت نحو 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وأشار العجيل الى ان هذا النمو الملحوظ في حجم استخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية يؤكد ريادة «بيتك» في توفير الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تعزز تجربة العملاء المصرفية وتمنحه ميزة تنافسية.



وأوضح العجيل ان «بيتك» حافظ على زخمه وقوته في طرح الخدمات المصرفية الرقمية الفريدة من نوعها، مبينا ان أزمة كورونا ساهمت بتسريع رحلة التحول الرقمي لـ «بيتك» الذي كان بالأساس قد بدأها وقطع بها أشواطا كبيرة قبل الأزمة، لافتا إلى أن «بيتك» واصل خلال فترات الإغلاق التام جهوده في خدمة العملاء على مدار الساعة ودون توقف من خلال خدماته الرقمية.



وعن التكنولوجيا المالية وكيف يتعامل معها «بيتك»، أوضح العجيل أن «بيتك» يواكب التكنولوجيا المالية ويتبنى آخر التطورات في هذا الإطار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعلم الآلة، وتعزيز الشراكات مع مزودي الفنتك، مؤكدا ان ذلك بالنسبة لـ «بيتك» بات في صلب أعماله وقد استثمر كثيرا في تطوير بنيته التحتية لأنه يدرك ان هذا النوع من الاستثمار لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة.



ولفت إلى ان الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) وواجهة برمجة التطبيقات (API) تمضي قدما في إعادة صياغة شكل الصناعة المصرفية، وعلى البنوك والمؤسسات ان تتبنى هذه البرامج وتستفيد من مميزاتها بما يعزز تجربة العميل ويحسن الأداء بشكل عام.



وأوضح العجيل أن «بيتك» يتعاون مع شركات عالمية بهدف طرح خدمات فريدة من نوعها وذات كفاءة عالية، منوها بالتعاون مع شركة «ريبل» لإطلاق خدمة التحويلات المالية الفورية عبر الحدود باستخدام شبكة ريبل «RippleNet»، مؤكدا مواصلة استكشاف شراكات جديدة مع شركات تقنية ناشئة وشركات عالمية ومزودي الفنتك بهدف تصميم وطرح حلول مالية مبتكرة للعملاء.



وتأتي مشاركة «بيتك» في مؤتمر «كسر الحواجز» انطلاقا من اهتمامه بتطوير وتمكين العناصر القيادية الوطنية والحرص على الارتقاء بالتعليم في الكويت من خلال التواجد في كل المبادرات والمؤتمرات التي تشكل فرصة لمناقشة التحديات واستكشاف آفاق جديدة تسهم في تسريع نقل المعرفة وتمكين الجيل القادم من المواهب والكفاءات الوطنية، والتركيز على الابتكار العلمي وإقامة شراكات هادفة لصياغة مستقبل القادة في مشهد عالمي سريع التطور.