قتيبة البسام: المؤتمر فرصة لتعزيز دور البنك لتمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالخبرات



أعلن بنك بوبيان عن رعايته ومشاركته في مؤتمر تمكين للشباب الذي يقام 23 و24 أكتوبر الجاري انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه المبادرين ورواد الأعمال المحليين كونهم إحدى ركائز دعم الاقتصاد الوطني ونموه المستمر.



وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبة البسام: يمثل المؤتمر فرصة لتعزيز دور بنك بوبيان نحو تمكين رواد الأعمال المحليين وتزويدهم بالخبرات اللازمة وتطبيقها وذلك كونه أكثر البنوك المحلية التي تولي الشباب اهتماما خاصا انطلاقا من الخبرات التي اكتسبناها في التعامل معهم على مدار السنوات الماضية والتي أهلتنا لمعرفة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.



واضاف أن إدارة بوبيان تؤمن بالأهمية التي باتت تحتلها الشركات الناشئة كونها لا تقل أهمية وفاعلية على المستوى الاقتصادي عن الشركات العريقة والمعروفة، لاسيما ان هذه الشركات تتصف بقدرتها الفائقة على تحقيق النمو وزيادة الأرباح، لذلك يمثل دعم نمو قطاع الشركات الناشئة ركيزة بالغة الأهمية.



وأوضح البسام ان بنك بوبيان استطاع وبخطوات مدروسة تغيير العديد من المفاهيم التي تتعلق بطرق وكيفية تقديم هذا الدعم وذلك من خلال تأسيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في بوبيان لثبت ريادته نحو توفير الدعم المالي والاستشاري ودعم أفكار أصحاب المشاريع وتمكينهم من تطبيقها على أرض الواقع وتحفيز فرص نموها كونها تعد نواة ارتكاز اساسية لتنوع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.



وخلال الجلسة النقاشية الرئيسية للمؤتمر سيحاضر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقميــــــة عبدالله التويجري حول دور بنك بوبيان في دعم رواد الأعمال وتمكينهم كونه شريكا استراتيجيا في النمو الاقتصادي لريادة الأعمال.



كما سيتطرق التويجري أيضا الى تفوق بوبيان في رحلة التحول الرقمي وما انفرد بتقديمه من حلول وخدمات رقمية وصولا إلى القمة في سوق الخدمات المصرفية الرقمية والتوسع الخارجي لـ Nomo Bank.



وعلـى مــدار يومــي المؤتمر سيتواجد فريق متكامل من بنك بوبيان في الجناح المخصص لاستقبال المشاركين في المعرض والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بما يوفره البنك من حلول وخدمات تسهم في تلبية احتياجات هذه الشريحة.



يذكر أن المؤتمر يتضمن مجموعة من الحلقات النقاشية والندوات بمشاركة عدد من مسؤولي المؤسسات والشركات الكويتية الرائدة لتناول مدى وكيفية تطور بيئة الأعمال الناشئة في الكويت ودور مؤسسات الدولة في دعمها من خلال توفير مجموعة من الخدمات والمنتجات ذات المزايا المنوعة التي تسهم في تطور ونمو أعمالهم.