بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام التصعيد العسكري الذي يشهده قطاع غزة حاليا.



وأكد ولي العهد السعودي خلال الاجتماع ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.



وشدد على أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.



كما استعرض الأمير محمد بن سلمان والسيناتور غراهام، علاقات الصداقة بين البلدين، وعددا من المسائل محل الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض، أمس رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.



وقالت وكالة «واس» في بيان أن الجانبين عقدا اجتماعا موسعا وجلسة مباحثات رسمية.



وقد شهد ولي العهد السعودي ورئيس كوريا الجنوبية مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، شملت:



٭ أولا: مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.



٭ ثانيا: مبادرة واحة الهيدروجين للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف.



٭ ثالثا: اتفاقية بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات الـسفـر الـديـبـلومـاسية والخاصة والرسمية.



٭ رابعا: تنفيذ برنامج تعاون إحصائي مشترك بين الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة وهيئة الإحصاء الكورية.



٭ خامسا: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية الجنوبية.