«الديوان»: لا استثناءات.. نطبّق ضوابط وشروطاً وندقق على القوائم المرسلة للتأكد من الالتزام باللائحة



مريم بندق



أوضح مصدر لـ «الأنباء»، أنه تم ترشيح 22942 مواطنا للعمل في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023. واستطرد المصدر: من بينهم 14840 مواطنا تم تعيينهم خلال الفترة من مارس 2023 حتى أكتوبر الجاري خصما من الدرجات المخصصة لجميع الوزارات بميزانية السنة المالية 2023-2024 البالغة 21815 درجة.



وأشار إلى أن المتبقي 6975 درجة وظيفية لترشيح دفعتين جديدتين.



وبين أنه تم في أكتوبر 2022 ترشيح 3438 مواطنا وفي يناير 2090 و فبراير 2574 ومارس 2243 ويوليو 3631 وأغسطس 4700 وفي أكتوبر الجاري 4266 مواطنا.



على صعيد متصل، أكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»، أنه بعد اعتماد وزارة المالية ميزانية الابتعاث والإجازات الدراسية المتضمنة أعداد الدرجات، نخصص لكل جهة حكومية حصتها حسب احتياجها المرصود مسبقا. وذكر أن اختيار أسماء الموظفين الراغبين في الابتعاث للدراسة في الخارج للحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو الحصول على إجازة دراسية لاستكمال دراسة البكالوريوس أو الدبلوم الأكاديمي من اختصاص الجهات الحكومية التي يعمل بها الموظفون وليس ديوان الخدمة المدنية. وأضاف المصدر أن الديوان لا يتدخل في صلاحية الجهات الحكومية باختيار الموظفين الذين ترغب أي جهة في ابتعاثهم أو استكمال دراستهم.



واستدرك بقوله: إن الديوان يتدخل في حالة واحدة فقط عند اكتشاف عدم استيفاء أي من الأسماء المرشحة من أي جهة حكومية للضوابط والشروط، ففي هذه الحالة تتم إعادتها ونطلب أسماء بديلة حسب الضوابط. ولفت إلى أن ميزانية الإيفاد تشمل 26 جهة حكومية تابعة للديوان، ودور الديوان التنسيق مع الملاحق الثقافية في سفاراتنا بالخارج لاختيار الجامعات والتخصصات المعترف بها وفق قائمة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي. وعن أعداد الإجازات والبعثات الدراسية للعام المقبل، أجاب: يتم تحديدها وفقا للميزانية التي ستعتمدها وزارة المالية.



وجدد التأكيد على أنه يشترط التفرغ الدراسي للدراسة في الخارج أو في جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة المحلية.

«الديوان» لـ «الأنباء»: اختيار أسماء موظفي «البعثات والإجازات» بمعرفة الجهات الحكومية

أكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» أنه بعد اعتماد وزارة المالية ميزانية الابتعاث والإجازات الدراسية المتضمنة أعداد الدرجات، نخصص لكل جهة حكومية حصتها حسب احتياجها المرصود مسبقا.

وبين أن اختيار أسماء الموظفين الراغبين في الابتعاث للدراسة في الخارج للحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو الحصول على إجازة دراسية لاستكمال دراسة البكالوريوس او الدبلوم الأكاديمي من اختصاص الجهات الحكومية التي يعمل بها الموظفون وليس ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف أن الديوان لا يتدخل في صلاحية الجهات الحكومية في اختيار الموظفين الذين ترغب أي جهة في ابتعاثهم أو استكمال دراستهم.

واستدرك بقوله: إن الديوان يتدخل في حالة واحدة فقط عند اكتشاف عدم استيفاء أي من الاسماء المرشحة من اي جهة حكومية للضوابط والشروط، ففي هذه الحالة تتم إعادتها ونطلب أسماء بديلة حسب الضوابط.

وذكر أن ميزانية الإيفاد تشمل 26 جهة حكومية تابعة للديوان، ودور الديوان التنسيق مع الملاحق الثقافية في سفاراتنا بالخارج لاختيار الجامعات والتخصصات المعترف بها وفق قائمة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي.

وعن أعداد الإجازات والبعثات الدراسية للعام المقبل، اجاب: يتم تحديدها وفقا للميزانية التي ستعتمدها وزارة المالية.

وجدد التأكيد على انه يشترط التفرغ الدراسي للدراسة في الخارج او في جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة المحلية.