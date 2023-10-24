المجلس اطلع على نتائج مشاركة ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان في الرياض وقمة القاهرة للسلام





عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس الاثنين في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية وبناء على أوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وبتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، فقد أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مجلس الوزراء علما بانطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي نصرة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة واستجابة لنداءاتهم، وذلك اعتبارا من أمس حيث يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.



من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان التي عقدت في الرياض يوم الجمعة الماضي، مشيدا بالكلمة التي ألقاها سموه في القمة التي أكد فيها على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا (الآسيان) التي تجسد الرغبة الصادقة المشتركة نحو تطوير وتعزيز العلاقات لتشمل آفاق تعاون أوسع في مختلف المجالات.



ودعا ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في كلمته على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في (خور عبدالله)، وذلك انطلاقا من حرص الكويت على حسن الجوار.



وضمن هذا السياق، اطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قمة القاهرة للسلام التي عقدت يوم السبت الماضي والكلمة التي ألقاها سموه في القمة، حيث جدد من خلالها إدانة الكويت لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات وقتل المدنيين وتعريضهم للأسر والاعتقال.



ودعا سموه في كلمته المجتمع الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري لكافة العمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، مؤكدا سموه رفض الكويت أي دعوات هدفها التهجير القسري للفلسطينيين وتحميل دول الجوار تبعات هذه المأساة التي تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني والدولي مجددا التأكيد على موقف الكويت الثابت قيادة وحكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدا على التمسك بخيار السلام العادل الشامل كخيار استراتيجي وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.