

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



كما استقبل سمو ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل ماجد بورسلي.



كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.



إلى ذلك، يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء 24 الجاري متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة، وذلك تلبية للدعوة الرسمية من الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.