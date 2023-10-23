دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك.

وقال بوريل في تصريح للصحافيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ المقرر اليوم، إنه ستتم مناقشة دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية في غزة لافتا إلى أن "الدعوة لوصول الدعم الإنساني إلى غزة هو الأمر الأكثر أهمية الآن".

وأوضح أنه في الأوقات العادية تمر 100 شاحنة يوميا عبر معبر (رفح) الحدودي إلى غزة "لكن في اليومين الاخيرين لم تدخل سوى 40 شاحنة محملة بالسلع الإنسانية إلى القطاع المحاصر من قبل إسرائيل" مشددا على أن هناك حاجة فورية للوقود.

وبين المسؤول الأوروبي أهمية البدء بالتفكير في كيفية "إحياء" العملية السياسية والعمل على "إطلاق سراح الرهائن" معتبرا أن ذلك جزء من أي خطوة نحو وقف التصعيد.

وبدأت أمس الأول السبت دخول أولى قوافل المساعدات الانسانية الدولية من مصر عبر معبر (رفح) الحدودي ضمن جهود مصرية ودولية لفتح المعبر وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة الذين يعانون أوضاعا انسانية صعبة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة الذي يعيش حصارا مطبقا منذ 7 أكتوبر الجاري كما قامت بقطع الغذاء والماء والدواء والوقود عنه ما تسبب في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في ظل خروج العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة.