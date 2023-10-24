

عبدالعزيز الفضلي



دعت الكويت بصفتها رئيس المنظمة الكشفية العربية الى اجتماع طارئ في القاهرة لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية يوم 7 نوفمبر المقبل. وقال رئيس المنظمة الكشفية العربية د.عبدالله الطريجي في تصريح صحافي: إننا اذ نتابع وعن كثب الأحداث العصيبة الدائرة والمتسارعة على الأراضي الفلسطينية الشقيقة، وانطلاقا من الوعد والقانون الكشفي، وإيمانا وحرصا منا على تقديم الدعم والمساندة لأشقائنا في دولة فلسطين عامة وحركة الكشافة الفلسطينية خاصة، في محاولة منا جميعا لدعم الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الواقعة عليهم، فإننا ندعو إلى عقد اجتماع طارئ لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية في (القاهرة - جمهورية مصر العربية) وذلك يوم الثلاثاء 7 نوفمبر بالتزامن مع اجتماع اللجنة الكشفية العربية في دورتها رقم 173، لبحث وتدارس ما يمكن تقديمه في ظل هذه الظروف الطارئة والعصيبة التي تمسنا جميعا كإخوة يجمعنا إقليم كشفي عربي واحد.