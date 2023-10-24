أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عن انتقال مبنى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من منطقة الضجيج إلى مبنى الإدارة الجديد في منطقة الشويخ، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء، مشيرة الى توقف العمل وعدم استقبال المراجعين يومي الاربعاء والخميس في منطقة الضجيج. ودعت المراجعين الى التوجه إلى مراكز الهوية الوطنية الموزعة على مختلف محافظات البلاد لإنجاز معاملاتهم، أو استخدام الخدمات الالكترونية المقدمة عبر تطبيق سهل الحكومي. وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن انتقال المبنى يأتي في إطار إستراتيجية المؤسسة الأمنية في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.