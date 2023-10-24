

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها تواصل جهودها الحثيثة لتنفيذ خطة طوارئ الزراعات التجميلية وتطويرها في البلاد على عدة مراحل ضمن رؤية واستراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة.



وقال رئيس فريق الطوارئ ومراقب المنطقة الثالثة في قطاع الزراعات التجميلية بالهيئة م. يوسف الموسوي لـ«كونا» أمس الاثنين إن ذلك يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 818 وتشكيل فريق عمل لمتابعة سير عمل الخطة والتنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.



ولفت الموسوي إلى تشكيل اللجنة الوطنية للزراعة التجميلية إلى جانب تشكيل فريق العمل لمتابعة سير الخطة الخاصة بالقطاع التجميلي والتنسيق مع الجهات المعنية بغية تطوير الزراعات التجميلية وإضفاء لمسات جمالية على الشوارع والطرقات وحماية البيئة الكويتية.



وذكر أن الهيئة تولي الزراعة التجميلية من خلال الخطة اهتماما كبيرا ورؤية جديدة وواضحة لتلافي جميع المعوقات السابقة، كما سيتم إنقاذ النباتات وحصر النباتات الميتة استعدادا لتبديلها ثم معاينة شبكات الري والتنسيق مع الجهات المعنية بتشكيل فريق بشأن إدارة الأزمات وحل كل المشكلات وبعدها ترسية العقود ومتابعتها.



وأشار إلى اتباع آلية زراعية منظمة وإعادة تنظيم الزراعة وصيانة المناطق والخطوط السريعة تحت إشراف فريق علمي منظم وزراعتها بطريقة منتظمة وفق خطة علمية مدروسة ثم زراعة نباتات تتحمل شح المياه وتمتاز بخضارها طوال السنة مثل شجرة القاف والسدر وكف مريم والصفصاف والأثل.



وذكر أن برنامج العمل والأماكن الحيوية التي ستتم معالجتها وفق الخطة الزمنية أولا في طريق المطار والدائري الخامس السريع وطريق الفحيحيل السريع وطريق المغرب، لافتا إلى أهداف الخطة في التركيز على الزارعات التجميلية داخل المناطق الحيوية.



وبين الموسوي أن مبادرة إعادة تخضير خط المطار تعتبر من أهم المبادرات، مع العلم أن الإشراف العام وشبكة الري يتم تنفيذها من الهيئة العامة للزراعة، كذلك الصيانة، في حين المزروعات ستكون مبادرة من القطاع الخاص.



وعن أهم نقاط الخطة أفاد بأنها تبدأ بالتركيز على محافظة العاصمة وجزء من محافظة الفروانية وطريق المطار وإعادة تنظيم المزروعات العشوائية ووضع تصميم معتمد لعدة أماكن بالدولة لتوحيد المنظر الجمالي والشكل من حيث التناسق مع مراعاة أن تكون النباتات المزروعة تتماشى مع مناخ وجو الكويت تتحمل الحرارة والملوحة وتقلبات الطقس.



وأشار الموسوي إلى أن قطاع الزراعات التجميلية يختص بتصميم وتنفيذ والإشراف على مختلف أعمال الزراعات التجميلية والتحريج وتشمل الطرق والساحات والحدائق العامة والمنتزهات ومناطق التحريج وحدائق الحيوان.