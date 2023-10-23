قال مركز العجيري العلمي اليوم الاثنين، إن الكويت ستكون على موعد مع ثلاث ظواهر فلكية خلال شهر نوفمبر المقبل ومنها شهب الأسديات التي تزين سماءها منتصف ذلك الشهر.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن أبرز تلك الظواهر وأكثرها اهتماما لرصدها ومتابعتها هي زيارة شهب الأسديات لسماء الكويت التي ستكون في ذروتها في الفترة بين 14 و17 نوفمبر المقبل.

وأضاف أن شهب الأسديات تنشط سنويا في الفترة بين 6 و30 نوفمبر ومصدرها الجزئيات الغبارية من المذنب (تمبل - توتال) وهي من الشهب المتوسطة حيث تنتج في المعدل عند ذروتها ما بين 10 إلى 15 شهابا بالساعة.

في السياق أشار المركز إلى أنه في الثالث من نوفمبر المقبل سيتمكن الراصدون والمهتمون من مشاهدة كوكب المشتري طوال الليل حيث يقع عكس الشمس (opposition).

وذكر أن القمر سيكتمل بدرا يوم 27 نوفمبر بينما سيولد هلال شهر جمادي الأولى يوم 14 الشهر المقبل وتكون غرة الشهر يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر.