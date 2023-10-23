قالت مصادر أمنية وعمال إغاثة، إن ثالث قافلة من شاحنات المساعدات الإنسانية عبرت معبر رفح من مصر إلى غزة، بينما طالب الاتحاد الأوروبي بمساعدات إضافية للقطاع وبشكل أسرع ودعا إلى بحث «هدنة إنسانية».

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء «المهم هو مساعدات أكثر وأسرع، خصوصا إدخال المواد الأساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء» لغزة.

وأشار الى أن شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع حتى الآن «غير كافية»، مشددا على وجوب إدخال الوقود لإنتاج الكهرباء وتشغيل محطات تحلية المياه.

وأوضح بوريل أن قادة الاتحاد سيدرسون تقديم طلب لهدنة إنسانية في القطاع خلال قمتهم المقررة الخميس المقبل.

وأضاف «شخصيا، أرى أن هدنة إنسانية هي ضرورية للسماح بدخول وتوزيع المساعدات الانسانية، نظرا لأن نصف سكان غزة نزحوا من منازلهم».

في المقابل، شدد على أن «الهجمات الصاروخية، الصواريخ من حماس، من غزة، يجب أن تتوقف، والرهائن، الأشخاص الذين تم خطفهم، يجب أن يتم إطلاقهم».

في غضون ذلك، قتل عشرات من الفلسطينيين وجرح المئات مع مواصلة إسرائيل هجماتها الجوية المكثفة على غزة في اليوم الـ 17 على التوالي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له استهدف أكثر من 320 هدفا في أنحاء القطاع من بينها تدمير المباني الشاهقة وأعمدة الأنفاق ومستودعات الذخيرة التابعة لحركة «حماس» في غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش دمر أهدافا قد تشكل خطرا على القوات التي تستعد في منطقة غلاف غزة تمهيدا لعملية عسكرية برية في القطاع.